Acusado de estupro, jogador do Manchester City seguirá preso até 2022

Investigado por uma série de estupros, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, permanecerá em prisão preventiva até o seu julgamento, marcado para o dia 24 de janeiro de 2022. O jogador, que está sob custódia desde o fim de agosto, teve o terceiro pedido de fiança negado.

O atleta, de 27 anos, é alvo de quatro acusações de estupro e uma de assédio sexual, segundo polícia do condado de Cheshire. As denúncias foram feitas por três vítimas, todas com idades entre 16 e 18 anos. Os casos teriam acontecido entre outubro de 2020 e agosto desse ano.

Assim que as investigações começaram, em agosto, o Manchester City anunciou a suspensão e afastamento de Mendy. O clube, inclusive, removeu seu rosto e nome de campanhas publicitárias e camisetas.

O lateral defendia os Citizens desde 2017, quando deixou o Mônaco. Seu vínculo com a equipe inglesa vai até o final da temporada 2022/23.