Acusado de matar adolescente a tiros em Feira de Santana é preso

Um homem foi preso nesta quarta-feira (19), em Feira de Santana, na Bahia, acusado pela morte de Kauan Yuri Marques Cerqueira, de 17 anos.

Kauan foi morto em junho do ano passado, no bairro da Mangabeira. Segundo a Polícia Civil, o crime tem relação com o tráfico de drogas e outros envolvidos no homicídio continuam sendo procurados. O adolescente foi executado com cerca de oito tiros quando estava em frente a um apartamento de um residencial na Avenida Iguatemi.

O suspeito preso hoje, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, está custodiado no Complexo Policial do Sobradinho.

Ele também é investigado por outros homicídios ocorridos em Feira de Santana. O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.