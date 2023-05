Acusado de matar enteada e namorado dela tem prisão convertida para preventiva

O homem que matou a enteada e o namorado dele a facadas em Matatu de Brotas teve a prisão convertida para preventiva nesta quarta-feira (24). David Silva Barbosa, 45, autor confesso do crime, foi preso em flagrante ontem.

Durante audiência de custódia, David chegou a dizer que não estava bem e não se lembrava bem do dia do crime. A Justiça decidiu por mantê-lo preso, agora preventivamente, e ele seguiu para um presídio.

David matou a enteada, Mariana Angélica Borges Gomes, de 28 anos, e o namorado dela, André Couto dos Passos, de 26, na madrugada de ontem. Em depoimento à Polícia Civil ontem, David confessou o crime e disse que se sentia "humilhado" por Mariana e acreditou estar sendo alvo de chacota dela e de André, que estavam fechados em um quarto rindo. Ele arrombou a porta para confrontar os dois.

O corpo de Mariana, que trabalhava como enfermeira no Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), foi sepultado na manhã de hoje, no Cemitério Bosque da Paz. A capela do local ficou cheia e alternou momentos de silêncio completo e muito choro por parte de quem era próximo à vítima. A maioria das pessoas que foi ao cemitério preferiu não falar com a imprensa.

Apesar de ser filha única de sua mãe, identificada apenas como Maria de Lourdes, Mariana tinha ainda três irmãos por parte de pai. Diego Borges, 40, irmão mais velho, foi o único a falar com a reportagem. Ele foi um dos primeiros a tomar notícia do crime na madrugada de terça-feira (23).

Ele contou da relação de proximidade dela com os irmãos, e deu detalhes de como o duplo homicídio deixou toda a família desolada.

"Estamos todos abalados. A família como um todo e meu pai também. Éramos quatro irmãos, todos muito próximos. É aquela história: era uma pizza pequena, de quatro pedaços, que agora fica faltando um. Ele roubou parte da gente", fala.

Diego também comentou a relação que David tinha com toda a família. "O que ele fez não se faz contra ninguém, ainda mais ela. Ele era bem tratado, não tinha qualquer motivo para isso. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, entendeu?! Ele estava desempregado e nunca faltou nada para ele".