Acusado de orquestrar homicídio no interior da Bahia é preso em Salvador

Um homem acusado de ser o mandante de um homicídio ocorrido no município de Valença, no sul da Bahia, foi preso em flagrante nesta terça-feira (4), por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.

Ele teria orquestrado a morte de Cristiano Cavalcante de Almeida, ocorrida em maio de 2022, no distrito de Guaibim. Além desse crime, ele também é investigado por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio contra um policial militar.

Após denúncias sobre a possível localização do suspeito em Salvador, as equipes do Setor de Inteligência do DHPP passaram a investigar o seu paradeiro. Ele foi localizado na Rua Direta do Uruguai, dentro de um shopping. “No momento da abordagem, ele foi encontrado com uma pistola Taurus, calibre 380 com 15 munições. Em consulta ao registro da arma, foi possível verificar que o armamento havia sido subtraído na residência de um Policial Militar da reserva em 2021”, explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

O preso foi conduzido à sede do DHPP, onde teve o mandado de prisão por homicídio cumprido e também autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. A pistola será encaminhada para a perícia, no intuito de identificar a sua utilização em outros homicídios. A ação de hoje faz parte da 24ª prisão ocorrida no âmbito da Operação Argus iniciada em 2021.