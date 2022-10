Acusado de pedofilia, José Dumont é solto após decisão da Justiça

O ator José Dumont foi posto em liberdade, nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, após decisão da desembargadora Suimei Miera Cavalieri, da 3ª Vara Criminal, segundo informações do O Globo.

Dumont anos estava preso desde o dia 15 de setembro após ser acusado de armazenar pornografia infantil e estupro de menor.

Com a soltura, o ator seguirá sob monitoramento com tornozeleira eletrônica.

Considerado 'padrinho'

A defesa de José Dumont alegou que o ator se considera padrinho de uma das crianças de 12 anos que ele é acusado de abusar sexualmente.

Segundo informações do jornal Extra, em pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio, os advogados dizem que o artista revelou que conhece os pais da criança há mais de um ano e, devido à aproximação, passou a ajudar a família com dinheiro, roupas e presentes. No entanto, a Justiça acabou negando o pedido de liberdade de Dumont no dia 17 de setembro.

Os advogados também reforçaram que, após câmeras de segurança flagrarem Dumont dando beijos e abraçando o menino de 12 anos, as imagens mostram que a relação era apenas de amizade, sem conotação sexual entre as partes e que Dumont "possui muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual passou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro".

Vale lembrar que, durante a prisão do ator, a Polícia Civil do Rio conseguiu encontrar mais de 240 arquivos, sendo imagens e vídeos de pornografia infantil que estavam armazenados em celular e computador. Na mesma busca e apreensão, os agentes encontraram um comprovante de deposito que teria sido enviado para uma vítima de abuso sexual.