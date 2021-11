Acusado de post homofóbico, Maurício Souza irá processar a Globo

Após ter seu contrato rompido com o Minas Tênis Clube e ser barrado da seleção brasileira masculina de vôlei, Maurício Souza irá processar a Rede Globo e dois dos seus funcionários: o ex-jogador Walter Casagrande e o apresentador Felipe Andreoli.



A ação na Justiça decorre de comentários feitos por Casagrande e Andreoli durante programas da emissora, quando eles condenaram os posts e falas consideradas homofóbicas ditas por Maurício Souza. A informação do processo judicial foi dada pelo advogado do atleta, Newton Dias, durante entrevista para o portal Notícias da TV.



Para o jurista, os danos causados à imagem de Maurício são “irreversíveis”, e alegou que seu cliente apenas propôs uma reflexão, e não um discurso de ódio. Por isso, Casagrande e Andreoli serão processados por danos morais, calúnia, difamação e injúria.



No caso do ex-jogador do Corinthians, sua declaração aconteceu na abertura do programa Seleção Sportv, quando afirmou que Maurício Souza era “homofóbico, possivelmente racista, covarde e mau-caráter”. Já Andreoli apresentava o Globo Esporte São Paulo quando também criticou a postura do central e disse que o motivo para ele ter sido demitido do Minas não foi sua posição política ou “ser direita”, mas sim o fato de ter sido homfóbico. “Homofobia é crime. E mata”, opinou Andreoli.



O advogado de defesa, Newton Dias, completou afirmando que todas as pessoas que “seguiram o tom” dos globais, possivelmente vão ser interpostas ações também. A defesa está fazendo um levantamento de internautas que acusaram o atleta e as informaçõe serão enviadas à Justiça com a possibilidade do crime de stalking (perseguição) ser anexado aos processos.