Acusado de praticar estupro coletivo é preso no norte da Bahia

Um homem foi preso nesta sexta-feira (10), por ter participado de um estupro coletivo de uma mulher em janeiro deste ano em Juazeiro, no norte da Bahia. Os policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) daquele município solicitaram ao Judiciário a prisão preventiva dos acusados. Um deles segue foragido.

"Em depoimento, a vítima afirmou que conviveu por três anos com um dos investigados, com quem possui três filhos. Porém, está separada há dois anos, e ele vinha tentando se reconciliar. No dia do crime, ela recebeu uma ligação dele para ir em sua residência. Ao chegar lá, foi surpreendida pela presença de outro homem", explicou a titular da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), delegada Lígia Nunes de Sá.

A vítima foi impedida de sair da casa pelos homens, que passaram a violentá-la. "Além das agressões sexuais, ela foi espancada e ameaçada de morte pela dupla. Quando conseguiu fugir, foi ao Complexo Policial, onde realizou a ocorrência e se submeter aos exames", relatou a delegada.

De pronto, com as informações, a Deam solicitou à 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a prisão dos suspeitos. O outro envolvido no estupro coletivo segue sendo procurado. O preso foi submetido a exame de lesões corporais, encaminhado ao Complexo Policial de Juazeiro e posteriormente será encaminhado ao Conjunto Penal.