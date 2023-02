Acusado de roubar carro é preso com drogas e submetralhadora

Acusado de roubar um carro no bairro de Castelo Branco, no dia 14 de janeiro, um homem foi preso na tarde da última sexta-feira (10), na Estrada Velha do Aeroporto. Mas os crimes dele, de acordo com a Polícia Civil (PC), são mais variados: o suspeito foi encontrado com uma submetralhadora calibre 9 mm, munições, 57 pinos de cocaína, duas porções de crack, 15 papelotes de maconha, uma caderneta com anotações da venda de drogas e três rádios comunicadores .

O homem foi foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O carro roubado há quase um mês, em Castelo Branco, teria sido usado para ele praticar outros crimes. O veículo, no entanto, não foi recuperado - as buscas continuam.

O suspeito aguarda, agora, a audiência de custódia. Já material apreendido seguiu para a perícia.