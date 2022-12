Acusado de roubar e matar motorista de aplicativo em Juazeiro é preso

Um acusado de matar um motorista de aplicativo no final de novembro em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso na quinta-feira (22) por equipes da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Inteligência (NI) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que tem 20 anos, foi preso na própria cidade onde aconteceu o crime.

O motorista Alan de Matos Miranda foi morto no dia 25 de novembro, depois de ser roubado. O corpo dele foi achado na madrugada do dia 26, carbonizado, dentro do carro. “As investigações apontam que a vítima foi rendida pelo suspeito durante uma corrida. Após cometer o crime, o homem acionou um novo motorista por aplicativo para ir embora”, diz o delegado Thiago Chaves de Oliveira Pessoa, titular da DH/Juazeiro.

O criminoso roubou dois celulares e um relógio no assalto, além de conseguir mais dinheiro tendo acesso à conta do motorista. “O investigado ainda realizou transferências bancárias de contas da vítima. No momento da prisão, ele estava usando o relógio roubado”, explica o delegado.

Uma balança, R$ 464, um relógio e roupas usadas pelo suspeito no dia do crime foram apreendidos pelas equipes policiais. O homem passou por exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário.

Materiais apreendidos com suspeito (Foto: Polícia Civil)