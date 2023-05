Acusado de ser mandante de homicídio no Candeal é preso em Salvador

Um homem de 26 anos acusado de ser mandante do homicídio de Paulo Carvalho Conceição, no Candeal, foi preso na manhã desta quinta-feira (11), em operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime aconteceu em fevereiro desse ano.

O suspeito fazia parte de um grupo criminoso que praticava assaltos no Candeal e na Ladeira da Cruz da Redenção, em Brotas, e tinha mandado de prisão em aberto por um destes crimes contra o patrimônio. Um outro integrante do bando morreu recentemente, em confronto com policiais civis da Coordenação de Operações Especiais (COE).

O homem preso hoje foi apresentado na sede do DHPP, passará por exames de lesões corporais e ficará custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Ações contínuas e outra prisão

A captura realizada nesta quinta é parte de uma série de ações realizadas pela 1ª DH/Atlântico nesta semana. Na última segunda-feira (8), uma operação na Boca do Rio cumpriu mandado de prisão temporária contra um homicida e traficante com atuação neste bairro e no Costa Azul.

O preso, de 25 anos, é apontado como o autor do homicídio de um homem de 22 anos, sem nenhum envolvimento com o tráfico, no mês de março. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo.