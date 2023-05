Acusado de tentar matar a companheira a facadas é preso no Recôncavo

Um homem acusado de tentar a matar a companheira foi preso na quarta-feira (17), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. O acusado, de 56 anos, foi detido por uma equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher (Neam), com o apoio de investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 1ª Delegacia Territorial (DT), daquele município.

O crime aconteceu no dia 7 de maio. A vítima, de 39 anos, foi esfaqueada três vezes, mas sobreviveu, sendo socorrida para um hospital da região, onde ficou quatro dias internada.

“Ao receber alta, ela compareceu no Neam para registrar a ocorrência da tentativa de feminicídio. Realizamos oitiva, expedimos guia para exame médico legal, requeremos à Justiça medidas protetivas de urgência e prisão preventiva do autor”, informou a titular do núcleo, delegada Ana Beatriz de França Bonfim.

Com o mandado de prisão cumprido ontem, o homem passou por exame de lesão corporal e será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.