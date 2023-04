Acusado de tentar matar a companheira em Salvador é preso em Amélia Rodrigues

Um homem acusado de tentar a mulher com golpes de formão, peça usada para cortar madeira, foi preso nesta terça-feira (19), no distrito de São Bento, em Amélia Rodrigues, na Bahia.

O crime aconteceu em março do ano passado, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A mulher recebeu mais de 14 golpes do acusado, diz a polícia. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, com apoio da delegacia de Amélia Rodrigues.

Em depoimento, o acusado afirmou que tinha uma relação de cinco anos com a vítima e a atacou por ciúmes. “De pronto, solicitamos a medida protetiva de urgência e o mandado de prisão, porém ele fugiu. Nossos policias do Serviço de Inteligência (SI) da Deam realizaram diligências e localizaram o paradeiro dele, no interior do estado”, explicou a titular da Deam de Brotas, delegada Bianca Torres.

O homem foi recambiado de Amélia Rodrigues para Salvador, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele está na unidade policial, onde será ouvido novamente e depois será encaminhado para o Sistema Prisional, para cumprir pena pelo crime de tentativa de feminicídio.