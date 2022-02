Acusado de violência doméstica, jogador do Peru é demitido

O Portland Timbers, time de futebol dos Estados Unidos, anunciou o desligamento do atacante Andy Polo. O jogador, que também atua pela seleção peruana, teve seu contrato rescindido após ser acusado de violência doméstica pela esposa, Génessis Alarcón.

Durante um programa de televisão peruano, ela denunciou abusos físicos e psicológicos e as condições precárias que vive com os filhos.

Segundo o clube americano, o jogador já havia sido acusado de assédio há quase um ano.

"Os Timbers já estavam cientes de uma briga entre Andy Polo e sua parceira no dia 23 de maio de 2021, que resultou em uma citação por assédio de Polo no condado de Washington. Essa citação não foi posteriormente perseguida pela vítima ou pelo escritório do promotor", diz a nota emitida nesta quinta-feira (10).

"Lamentamos profundamente não suspender Polo imediatamente, especialmente considerando os novos detalhes preocupantes de abuso que surgiram nesta semana. Foi um fracasso de nossa parte e que nunca mais acontecerá", completa o clube.

O jogador de 27 anos já havia sido suspenso pela Major League Soccer (MLS) na quarta-feira (9). "Com efeito imediato, o senhor Polo está proibido de se envolver em todas as atividades da equipe até o resultado da investigação", diz o comunicado da liga de futebol dos Estados Unidos.

Andy Polo estava desde 2018 no Portland Timbers. Ele começou a carreira pelo Universitario, do Peru, e jogou 37 vezes e marcou um gol com a camisa da seleção peruana, sendo vice-campeão da Copa América em 2019.

O atacante também emitiu uma nota nesta quinta-feira (10) e afirmou ser inocente. Ele acusou a esposa de armar uma 'estratégia' financeira.

"As denúncias são infundadas e obedecem a uma estratégia da mãe dos meus menores filhos para exigir 60% do salário que recebo como jogador de futebol nos Estados Unidos. É importante ressaltar que o programa de televisão não tentou se comunicar comigo para, no mínimo, dar minha versão, afetando irreparavelmente minha imagem e meu nome", afirma um trecho da nota.