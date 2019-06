Acusado pela ex de agressão, Devinho Novaes tem show cancelado no Camaforró

O show do cantor Devinho Novaes no Camaforró, festa de São João promivida pela Prefeitura de Camaçari, foi cancelado. No lugar do artista, outra banda se apresentará no dia 22 e a programação do Camaforró segue sem prejuízo. De acordo com a prefeitura, o cancelamento se deve às denúncias de agressão feitas pela ex-namorada do cantor essa semana.



Em nota, a Coordenação de Eventos da Secretaria de Governos informa que a "prefeitura repudia qualquer situação de violência e incentiva que mulheres que passam por essa situação denunciem seus agressores". "A violência contra a mulher é crime e deve ser denunciada. Aylle Santiago, ex-namorada do cantor, disse em suas redes sociais que foi agredida por Devinho Novaes", continua a nota, que informa que em Camaçari, a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM), fica localizada na Rua Delegado Clayton Leão Chaves – Centro. Outro canal para atendimento é o Disque Denúncia, através do número 180.

A organização da festa, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de junho, continua com shows de Simone e Simaria, Marcos e Belutti, Calcinha Preta, Magníficos, Lambassaia, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Amado Batista, entre outros.



Denúncia

Na madrugada da última terça-feira (4) a ex-namorada do cantor Devinho Novaes, a modelo Aylle Santiago, expôs fotos e prints de conversas entre os dois, alegando que sofreu violência física e verbal enquanto se relacionava com o artista.

(Foto: Reprodução)

Aylle diz que flagrou o ex-namorado diversas vezes com outras mulheres, dentre elas garotas de programa, e afirma ter sido agredida enquanto se recuperava de uma cirurgia nos seios. "Eu estava operada e ele rasgou minha roupa e chutou meus peitos que ainda estavam com pontos", relata ela em publicação no Instagram. Aylle também atribui um aborto espontâneo aos problemas emocionais pelos quais passou no período. O casal ficou junto durante nove meses.

Redes sociais

Devinho ainda não comentou diretamente as acusações. Nas redes sociais, disse apenas que "enquanto as pessoas tentam me derrubar, eu apenas sigo minha vida da melhor maneira". Nesta madrugada, ele grevou uma série de vídeos nos stories contando a sua história de superação pela música e criticando pessoas que têm feito "comentários bestas" sobre sua vida.



"Eu sou uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem, nunca destratrei ninguém, nunca tratei mal ninguém. Eu falo a verdade", comentou. "Se eu saio, se eu fico, se eu curto, isso não interessa a ninguém [...]Devinho Novaes é isso, um cara humilde, um cara totalmente livre, que faz a coisa certa na vida. Vou deixar tudo na mão de Deus agora e as verdades só quem sabe é ele. Espero que eu tenha explicado quem é o boyzinho", continuou, reforçando que quem o critica não o conhece como "uma pessoa normal, como Deivisson".