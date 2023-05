Acusados de sair de Salvador para atacar traficantes rivais em Castro Alves são presos

Dois suspeitos de saírem de Salvador para atacar um grupo rival de traficantes na cidade de Castro Alves foram interceptados após denúncia anônima por equipes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cruz das Almas).

Segundo a polícia, a dupla estava viajando em uma Doblô que foi cercado na localidade do bairro do Cajá, já em Castro Alves. Os dois suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos uma pistola, munições, 25 porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, e rádios comunicadores.

“Assim que realizamos o flagrante, eles confessaram a intenção do ataque. Conduzimos os criminosos para a delegacia de Cruz das Almas”, finalizou o major Alexandro de Jesus Neves, comandante da 27ª CIPM.