Acusados por mais de 30 homicídios são presos em Juazeiro

Membros de uma quadrilha apontada como responsável por tráfico de drogas e homicídios em Juazeiro, no norte da Bahia, foram presos nesta quarta-feira (8), na cidade. Ao todo, cinco homens e uma mulher foram presos e um adolescente foram apreendidos. Eles são investigados por 30 homicídios em 2022 e oito esse ano.

“A operação foi deflagrada no Bairro Alagadiço. A Delegacia de Homicídios vinha investigando o grupo, durante as apurações apontou que eles vêm atuando em Juazeiro na prática de tráfico de drogas, gerando confrontos entre integrantes de grupos rivais elevando os índices de crimes contra a vida”, explicou a coordenadora da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegada Lígia Nunes. Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) também participaram da ação.

Com os presos foram apreendidos uma submetralhadora, um revólver calibre 32, 19 munições para os calibres 9mm e 32, 49 porções de crack, uma balança, uma maquineta, quantia em dinheiro e quatro celulares.

Ainda segundo a delegada, quatro possuíam mandados de prisão e dois foram presos em flagrante com o armamento encontrado pela polícia. O adolescente, está à disposição da Vara da Infância e Juventude. “Eles além dos confrontos por ponto de drogas, também são os responsáveis por um latrocínio ocorrido em 2022 contra um motorista de aplicativo. A investigação continua para retirar totalmente de circulação os envolvidos”, acrescenta.

Eles foram conduzidos para a unidade onde estão sendo ouvidos e posteriormente serão encaminhados para exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ficando custodiados à disposição da Vara Criminal.