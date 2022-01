Adaptação do clássico do rock 'Eduardo e Mônica' chega aos cinemas

Muita gente quando está lendo um romance diz que o transforma num "filme" em sua cabeça. Imagina a fisionomia dos personagens, como é o sorriso deles, o cheiro deles... alguns chegam a pensar até em atores que, na imaginação do leitor, assumem os papeis principais. E este jornalista precisa admitir que, com a canção Eduardo e Mônica, fazia o mesmo: "viajava" a cada vez que ouvia seus versos, tentando conceber como seria o casal da composição de Renato Russo (1960-1996).

Passados 36 anos do lançamento da música que conquistou as rádios do país, finalmente os fãs da Legião Urbana vão ver no cinema a história desse casal formado por duas pessoas tão diferentes entre si, mas que, apesar das diferenças, vivem uma deliciosa história de amor.

E o responsável pelo filme homônimo à música, que estreia nesta quinta (20) nos cinemas, é o brasiliense Renê Sampaio, 47 anos, que dirigiu Faroeste Caboclo, outra adaptação de uma canção do Legião para os cinemas. Alice Braga é Mônica e Gabriel Leone, um dos atores brasileiros mais requisitados da atualidade - atualmente na novela das nove, Um Lugar ao Sol - é Eduardo.

Fã da Legião - e, claro, da canção que inspira o filme -, Renê falou, em conversa online com o CORREIO, sobre sua relação com a banda: "Quando, aos 14 anos, decidi que ia fazer cinema, a primeira coisa que pensei foi que faria o filme de Faroeste Caboclo. E com Eduardo e Mônica, pensei também que dava filme". Para Renê, Renato Russo é um "poeta que transcende gerações". "A obra dele é atual e pertinente. Por isso, faz sentido transformá-la em cinema", afirma.

Alice Braga, que tinha apenas três anos de idade quando a música foi lançada, lembra-se que conheceu a canção quando tinha nove ou dez anos. "Cresci ouvindo Legião na adolescência e sempre gostei da banda. Eduardo e Mônica passou por gerações e faz parte da nossa cultura pop. Todo mundo, goste ou não da Legião, já ouviu".

Para a atriz, não é um filme exclusivamente para quem conhece a canção ou é fã da banda: "O filme não é só sobre a música. O filme fala de amor, aceitação, do aprendizado com quem é diferente... é um filme pra ver com a família. O governo atual não aceita o diferente nem fala de amor e por isso é importante Eduardo e Mônica chegar nesta hora".

Embora seja fiel à composição de Renato, o filme, felizmente, não é uma transposição literal para a tela. Renê fala sobre isso: "Não dá pra fazer um clipe da música porque ela acaba em uns quatro minutos. Então, tomamos a liberdade pra fazer o roteiro. Mas não podemos 'ir para um lugar' totalmente diferente da letra".

Apesar de não ser uma transposição, o fã da música vai se divertir com algumas passagens do filme e não vai conseguir deixar de brincar de encontrar as referências diretas à letra, como um pôster da banda Bauhaus, que aparece de relance quando os protagonista se conhecem. E a banda, é bom saber, ainda existe. Lembre da letra: "Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus/ De Van Gogh e dos Mutantes/ De Caetano e de Rimbaud".

Tem mais: Eduardo mora com o avô (interpretado por Otávio Augusto); joga futebol de botão com ele; Mônica fala alemão e o casal, claro, se conhece numa "festa legal". Que, na verdade, não é tão 'legal' assim para Eduardo, que vê "gente esquisita" por ali.

A escolha da dupla protagonista é um dos maiores acertos do filme: Alice e Gabriel têm uma química que, incrivelmente, torna verossímil a história, que, à primeira vista é meio absurda. Como um moleque de 16 anos, tão imaturo, consegue conquistar o coração de uma mulher bem mais velha e mais madura que ele, que está em outra fase da vida? Mas a química da dupla é tão bacana que começamos a acreditar que aquela relação é possível.

O filme é também uma saborosa viagem aos anos 80. A ideia de manter a história na época original da canção é outro acerto. Embora pareça meio óbvia a opção, Renê poderia levá-la para os dias atuais, numa tentativa de se aproximar do público atual. "A história poderia ser em qualquer período, ela é universal. Poderia ser hoje, mas eu sou daquela época. A música é de 1986, então conta a história de um adolescente que eu fui. Acho uma época charmosa e a história ganha muita quando não tem redes sociais, Whatsapp...", afirma o diretor.

Em cartaz nos circuitos Saladearte, Metha Glauber Rocha, UCI, Cinépolis e Cinemark