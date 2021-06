Adelmário Coelho cancela live após detectar reinfecção de covid

O forrozeiro Adelmário Coelho suspendeu a live que faria nesta quinta (24) após detectar reinfecção do coronavírus. O anúncio foi feito no Instagram do cantor, que tem quase três décadas de carreira e é um dos mais populares da Bahia. Segundo equipe do artista, a agenda de Adelmário será remarcada e as datas ainda serão divulgadas.

De acordo com a equipe do forrozeiro, a apresentação do artista foi suspensa para salvaguardar a saúde da sua família, equipe e colaboradores envolvidos direta e indiretamente no projeto.

Adelmário também gravou um vídeo explicando a situação para os fãs:

"Estamos vivendo um momento muito delicado, que requer empatia, responsabilidade e atenção extrema. Por medida de segurança, fiz questão que toda a nossa banda fosse testada para a realização da nossa live nesta quinta, e o resultado confirmou a minha reinfecção para o coronavírus. Por este motivo, venho a público comunicar que infelizmente não farei a nossa live, agendada para as 19 horas de hoje, 24 de junho. Esta decisão foi tomada como forma de preservar a saúde de toda a minha equipe, colaboradores diretos e indiretos, patrocinadores que estão envolvidos neste projeto que vinha sendo preparado com muito carinho", disse o artista.

Ele também afirmou que a equipe fez uma contraprova, mas optou pela suspensão da live por acreditar que seria a melhor atitude a ser tomada.

Adelmário Coellho participou do programa ao vivo Esquenta Junino, que foi transmitido pelas redes sociais do CORREIO na terça-feira (22), às 18h30. Todos os profissionais que estavam no estudio, uma das locações do programa, durante a transmissão, estão orientados a manter quarentena e serão devidamente testados.