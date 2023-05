Adelmario Coelho comanda Forró da AABB nesta sexta (12)

O cantor e compositor Adelmário Coelho comanda mais uma edição do Forró da AABB, que acontece nesta sexta (12), na Associação Atlética Banco do Brasil, na capital baiana, a partir das 20h.

Com mais de 50 apresentações marcadas na temporada junina, em diferentes cidades do Nordeste, o evento tradicional é uma das paradas de Adelmario Coelho no mês que antecede o São João. A festa ainda contará com shows de Léo Estakazero e da banda Colher de Pau, no palco principal.

No palco, o forrozeiro apresenta a canção Um Metro e Sessenta. Composta por Samir Trindade e Luciano Chaves, a nova música de trabalho conta a história de um homem apaixonado que perdeu "a baixinha" da sua vida e tenta reconquistá-la.

Veja o clipe:

No repertório de Adelmário estão grandes sucessos como Ô Neném, Anjo Querubim, Amor Não Faz Mal a Ninguém, Não Fale Mal do Meu País, entre outros.