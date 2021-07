Adelmario Coelho faz mais uma live Forrozeiro Vaqueiro neste sábado (10)

O Forrozeiro Adelmario Coelho vai homenagear os vaqueiros neste sábado (10), às 20h, em uma live em seu canal no YouTube. O cantor vai apresentar um repertório especial que reunirá grandes clássicos da cultura vaqueira e da tradição nordestina.

Nascido e criado no interior da Bahia, Adelmario tornou-se um apaixonado por vaquejada, e revela em suas canções os momentos que ele viveu quando era jovem no sertão da Bahia.

O artista prepara uma apresentação exclusiva, e convida a sua nação forrozeira e toda a vaqueirama para curtir e dança.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Sábado,10, 20h, no YouTube de Adelmário Coelho

Zelito Miranda

Pela tarde, às 15h, tem mais forró no canal de Zelito Miranda,que vai receber o sanfoneiro Eugênio Cerqueira na primeira edição do Forró no Parque.

Parte do show será em formato acústico, com o melhor do pé-de-serra. Zelito vai reencontrar pela primeira vez parte de sua banda desde o início da pandemia. “Estou muito emocionado em poder voltar tocar com minha banda, momento muito esperado, mesmo sendo live, é a certeza que a vacina está chegando para todos e logo voltaremos para os palcos”, disse Zelito Miranda. A Live Forró no Parque tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Sábado,10, 15h, YouTube de Zelito Miranda