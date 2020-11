O mundo do futebol está de luto. Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25), aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Um dos maiores ídolos da história do esporte, ele começou a carreira no Argentinos Juniors e teve passagens por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla e Newell's Old Boys. Pela seleção da Argentina, foi campeão mundial em 1986, e atuou também nas edições de 1982, 1990 e 1994.

