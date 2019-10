Adeus? Barcelona pode vender astros no meio da temporada atual

O Barcelona pode estar perto de dar 'adeus' a vários de seus astros na próxima janela de transferências. Apesar de ser líder, com folga, do Grupo F da Liga dos Campeões, o time não está tão bem assim no Campeonato Espanhol.

Na La Liga, a equipe catalã é a segunda colocada, com 19 pontos em 9 jogos - está atrás do Granada que, com 10 partidas disputadas, soma 20 pontos. A performance do Barça pode não parecer tão ruim, mas é bem abaixo do desempenho anotado no ano passado, quando, em 9 duelos, tinha alcançado os 25 pontos.

Vivendo esse momento instável, o clube está pensando em vender jogadores - tanto de sua atual equipe como atletas emprestados a outros times - na próxima janela. Segundo o jornal Marca, o Barcelona pretende arrecadar, pelo menos, 124 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões) com as transferências de Arturo Vidal, Ivan Rakitić, Samuel Umtiti e o brasileiro Philippe Coutinho.

O chileno e o croata perderam espaço na equipe catalã para Frenkie de Jong e Arthur. O primeiro tem sido especulado na Inter de Milão, por sua proximidade com o técnico Antonio Conte, com quem já trabalhou na Juventus. O mesmo time também tem interesse em Rakitić, que também pode ir para o Manchester United e a Juve.

Já Umtiti vem sofrendo com lesões e desfalcando o Barcelona constantemente. Na última janela de transferências, já tinham surgido rumores que o jogador iria para o Arsenal, mas ele negou, afirmando que nunca cogitou a possibilidade.

Philippe Coutinho, por sua vez, está emprestado ao Bayern de Munique, onde teve um bom começo. Por isso, o clube catalão espera que seja ele a venda mais alta do grupo. Porém, o valor de sua transferência no meio da temporada é alto, o que pode fazer com que o time alemão, caso queira, de fato, o brasileiro, só o adquira entre o fim de 2019/2020 e o início de 2020/2021.