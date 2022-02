Adeus em breve: Tite confirma que deixará Seleção depois da Copa

A era Tite na Seleção Brasileira está perto do fim. O técnico revelou que a Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro, será sua despedida do comando da equipe e, após a competição, deixará o cargo. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (25), durante participação no programa Redação SporTV.

"Eu tenho consciência exata da participação no meu ciclo. Ele vai até o fim do Mundial. A gente tem que ter naturalidade para saber sobre essa sequência de trabalho. Não é momento de falar sobre isso, mas eu não quero me omitir, não é do meu perfil", disse o treinador, de 60 anos.

A possibilidade de Tite deixar a seleção já vinha sendo ventilada há alguns meses. Ele assumiu a equipe em 2016, após uma carreira multi-vitoriosa no comando do Corinthians. No clube paulista, foi bicampeão brasileiro, além de campeão da Libertadores e do Mundial.

Pelo Brasil, Tite comandou 70 jogos até agora, com 51 vitórias, 14 empates e 5 derrotas. Nesse período, conquistou um título, da Copa América, em 2019.

Na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, o treinador caiu com o Brasil nas quartas de final, após derrota por 2x1 para a Bélgica. Agora, ele sonha com uma conquista no Catar para coroar ainda mais a carreira. "Não quero vencer de qualquer forma. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial".

O Brasil já está com passaporte garantido para a Copa do Catar, que acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. A equipe amarelinha é a líder invicta das Eliminatórias Sul-Americanas, e garantiu a vaga de forma antecipada em novembro.

Em março, a seleção irá enfrentar Chile e Bolívia pelo torneio classificatório. Além destes confrontos, o Brasil deve ter que encarar a Argentina. O jogo foi interrompido na Neo Química Arena pela Anvisa, mas a Fifa anunciou que será remarcado. Para Tite, não há necessidade da realização do duelo, já que não mudaria a posição das seleções nas Eliminatórias. "Não vai trazer benefício algum".