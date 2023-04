Adeus, políticas culturais

Salvador é uma cidade problemática em sua relação espacial e pública com a cultura.

Provavelmente, deva ser a única capital com vasta produção artística que não tem um teatro municipal. E isso é grave.

É grave porque não há referência quanto a corpos artísticos - é muito comum termos orquestras e balés do município -, além de não termos um espaço de trânsito onde ensaios, oficinas, grandes espetáculos sejam produzidos, e grandes espetáculos sejam recebidos vindos de fora.

Essa ausência se mostra ainda mais gritante com o recente incêndio do Teatro Castro Alves. Salvador simplesmente parece que parou em seus grandes eventos - afora o que estava programado ou pôde migrar para a Concha Acústica -, e a Sala do Coro segue sendo uma incógnita.

Aliás, já existem movimentos como o do pessoal da dança, “Secult, nos escute”, e a nova gestão parece que adotou um voto de silêncio generalizado. É de se estranhar que mesmo o TCA, que era uma ilha de funcionamento e atividades dentro da Secult, mesmo nos piores momentos desta - que tem sido o comum -, siga sem dar à sociedade qualquer posicionamento sobre seus equipamentos parados. O diretor do TCA, um arquiteto e cenógrafo - melhores funções não poderia ter para este momento - ainda não veio a público sequer para falar das condições de todo o complexo, do que vai bem, o que vai mal, o que precisa ser feito, e quando poderão voltar a funcionar. Parece que o TCA foi cooptado pela mordaça da Secult.

A sensação que tenho é que os gestores estão esperando pingar na conta a grana das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, porque aí será uma enxurrada de editais, com orçamento jamais visto, contemplando uma cacetada de gente. As redes vão inflar de artistas comemorando e aplaudindo o investimento, a cidade vai bombar de espetáculos, projetos, festivais, mostras, e oficinas.

E mais uma vez, vamos empurrar ad infinitum uma real estruturação do setor.

O PT teve 16 anos para pensar efetivas políticas de Estado para as artes. E, além de não fazer, destruiu com as anteriores e com as que ele mesmo criou. Basta ver que depois de desestruturar toda cadeia profissional, afundando a dança e o teatro, por exemplo, jogou a pá de cal com a descontinuidade dos eventos calendarizados, que propiciavam a realização de festivais que, um a um, vão anunciando suas interrupções. Já não houve o Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, nem o Vivadança e, pasmem, todos estes, e outros que anunciarão sua ruína em breve, foram festivais criados e estimulados na gestão petista.

Na prefeitura, temos basicamente a mesma gestão da Fundação Gregório de Mattos, há 12 anos e, claramente, se tomarmos como exemplo o teatro profissional, temos um setor que está pior agora do que há doze anos, e sem nenhuma política efetiva municipal; nada foi criado de continuidade e estrutura. E só o fato de alguém jogar a responsabilidade no desastre petista no que tange à cultura já evidencia que o município não assume uma responsabilidade que deveria ser sua, também, quiçá mais até do que do Estado; cuidar da produção local e diálogo com espaços culturais da cidade.

A despeito de louváveis iniciativas independentes, como o Centro Cultural SESI Casa Branca e a Casa Rosa, vemos equipamentos do Estado e do Município sucateados e/ou fechados, quando não com programações sem grande potencial de mobilização, no geral. Para além disso, teatros privados estão na mesma situação, sem boas perspectivas futuras, como o Gamboa, o Vila Velha, além dos que estão sendo fechados e demolidos, como o ACBEU, que escrevi sobre, aqui.

Com as indefinições do TCA, ao menos o Palácio da Aclamação recebeu o Balé do Teatro Castro Alves. Algo louvável, mas que camufla o absurdo que é termos um palácio lindo daqueles servindo como cerimonial. Um lugar que poderia ser um museu incrível, com um passeio público reformado, quiçá com um parque de esculturas, cafés, jardins bem cuidados, local de diversão e passeio para a cidade. Mas é um espaço para cerimônias, subaproveitado, num passeio público abandonado e perigoso. Mesmo a praça em frente ao palácio poderia ser um ótimo espaço de lazer e convivência, mas daquela região a única notícia recente que nos chegou foi de uma tragédia.

Ouço falar muito que a classe não se mobiliza. Querem jogar parte da responsabilidade nas costas dos artistas. Um setor sem estrutura não produz uma classe. Ninguém pode esperar de artistas dispersos, desempregados, que estão cozinhando ou fazendo bico pra sobreviver, que estes se mobilizem e tenham uma pauta sólida e estruturada. Em toda a história da humanidade, um setor só se mobilizou como classe organizada depois de se estruturar. E não para se estruturar como setor. As gestões da cultura no Município e no Estado conseguiram afundar com qualquer hipótese de uma classe profissional atuante, que, naturalmente, se organizaria e teria demandas reais a partir da experiência de funcionamento em cadeia.

O Município segue fazendo Centro de Convenção, derrubando árvores para entupir a cidade de viadutos e projetos obsoletos (o BRT foi condenado por urbanistas e ainda inviabiliza linhas futuras de metrô; aquele transporte que os abastados daqui se orgulham de só usar fora da cidade). Até túnel para pedestres quer abrir, com investimentos milionários, mas nunca se fala num teatro, ou teatros municipais, como equipamentos realmente de qualidade para a cidade. Tampouco se discute um orçamento digno, por exemplo, para a Fundação Gregório de Mattos, que precisa se rebolar com o que tem, assumindo por vezes o papel de realizadora de eventos; o que me parece não ser a real função de órgão que deveria estar pensando em uma política cultural efetiva.

E nisso, se amasia com o Estado. Ambos seguem numa gangorra de pouco orçamento e ação, ou dias melhores com editais e mais editais. Ao ponto de gestores dizerem que não sabem de ferramenta melhor.

Estudem. Vejam onde há teatro pulsante ao redor do mundo. Não entendo como alguém assume um cargo público sem pesquisar a fundo gestões exitosas ao redor do mundo para balizar suas ideias. Não são editais públicos que estruturam setores das artes ao redor do planeta. Os editais aqui seguem sendo uma rifa, com critérios frágeis, muita subjetividade, excesso de proselitismos e contrapartidas sociais, desprezando que coisas importantes sejam analisadas, como histórico dos grupos e artistas. Reclama-se muito dos espetáculos de edital; cumprem suas apresentações e somem.

Como resolver? Aprovar quem pega um espetáculo previsto para 8 apresentações (por que não exigir ao menos 18?) e mantém o mesmo por anos em cartaz, ganha prêmios, viaja por festivais, por exemplo. Existem diversas formas, em seleções que pretendam contemplar profissionais, de criteriosamente escolher quem melhor age como profissional. Se o critério não for investir no que dá certo, em termos profissionais, mas no que dá empatia, dá pena, ou dá na telha da comissão por suas subjetividades frágeis e duvidosas de escolha, seguiremos com a ferramenta muitas vezes inútil de editais numa roleta russa com a artes da cidade. E vale ressaltar que a pouca verba e inspiração dos gestores bota no mesmo balaio o artista amador, o iniciante, o aventureiro e o profissional, com projetos dos mais distintos, gerando uma disputa desleal e esquizofrênica, injusta e desequilibrada, seja por quais decisões possam a vir ser tomadas.

Estamos perdendo e vendo serem sucateados espaços. Seguimos na gangorra dos tsunamis de orçamento com breves espaços de euforia e produção pulsante, sem estruturação do setor e garantia de continuidade dos profissionais.

E eu pretendo, sem promessa, encerrar aqui, na coluna, essa discussão sobre políticas culturais em Salvador e na Bahia, porque serei apenas um chato reclamão que só vê o lado negativo, para quem precisa ouvir, e não quer conversar, ou um redundante e inútil crítico razoavelmente sensato para aqueles que sabem que nada vai mudar; e cansaram de tentar uma conversa.

Antigamente, não entendia por que boa parte das minhas referências teatrais parava de montar espetáculos. Hoje em dia, eu invejo a lucidez deles. Sim, porque ainda fico irrequieto querendo criar num Estado e numa cidade em que os gestores não se interessam por fazer das artes uma política de Estado que entre no cotidiano do cidadão. Até porque, um povo não vai se interessar por Arte se, sequer, tem na iniciativa pública um estímulo e estruturação da mesma.