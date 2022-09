Adeus, Série C! Veja a classificação atualizada após o Vitória conquistar o acesso

A Série C é passado na vida do Vitória. O Leão conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro neste sábado (24), após empatar com o Paysandu por 1x1 no estádio da Curuzu, em Belém.

O resultado garantiu o time baiano como um dos dois primeiros colocados do Grupo C do quadrangular decisivo, condição para ser promovido à Série B, graças ao empate do Figueirense com o ABC em Florianópolis, por 0x0. O rubro-negro ficou em segundo lugar, com nove pontos, dois a mais do que os catarinenses.

A outra equipe da chave que também subiu é o ABC, que terminou com 12 pontos após as seis rodadas. Figueirense e Paysandu jogarão novamente a terceira divisão nacional em 2023.

Por ser o líder, o ABC vai disputar também a final da Série C, marcada em princípio para os dias 1º e 8º de outubro. O adversário sairá do outro grupo do quadrangular, que vai definir o acesso no domingo (25). Mirassol, Botafogo-SP, Aparecidense e Volta Redonda estão no páreo.

Veja a classificação final do grupo do Vitória: