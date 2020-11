Adiós, Pibe! Morte de Maradona comove mundo da bola; veja reações

O argentino Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25), aos 60 anos, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. A notícia entristeceu o mundo do futebol. Maradona foi um dos maiores jogadores da história.

Romário

"Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também po sua alegria e personalidade única. Já dise algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano!"

Bebeto

:"Tristeza enorme em perder um amigo!! Nunca nos tratamos como rivais, sempre existiu um carinho e respeito mútuo. Guardarei sua camisa com um cuidado ainda mais especial. Como sempre te dizia quando nos encontrávamos: te amo diego! Jamais teremos outro igual a Maradona."

Iker Casillas

"Dia triste para o futebol. Faleceu Maradona. DEP gênio do esporte"

