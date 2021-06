Administradora de Salvador ganha R$ 14 mil com peças e joias em porcelana

Como algo delicado poderia ser tão duradouro? Renata Blanco sempre trabalhou na área de RH – isso até decidir aprender durante a pandemia alguma técnica que estivesse ligada ao artesanato. “Meus pais possuem uma cristaleira com várias porcelanas compradas em antiquários. Algumas parecem ter mais de 100 anos e sempre achei aquilo uma verdadeira obra de arte. Decidi estudar sobre o tema e logo descobri que aquela arte era o que eu queria fazer”, conta.

A cada peça de porcelana que Renata confeccionava durante a pandemia, crescia a vontade de transformar o hobby em rotina diária. E foi o que aconteceu. Atualmente, o Ateliê Renata Blanco (@atelierenatablanco), na Barra, produz 70 peças por mês com um faturamento que já chega a R$ 14 mil.

“O negócio foi ganhando uma dimensão tão grande que tive que fazer uma escolha. Quando esse momento chegou, não tive dúvidas que me dedicaria a esse novo sonho e deixei o emprego que tinha”, declara.

“A marca surgiu de forma natural. A ideia de montar o ateliê surgiu no momento em que comecei a publicar no Instagram as primeiras peças e de imediato comecei a receber mensagens sobre valores e prazos de entrega, daí percebi que aquela arte que busquei para me conectar comigo mesma poderia se tornar um negócio com potencial”, explica.

As peças personalizadas são as mais vendidas, afinal, quem não gostaria de ter uma peça com o seu nome ou inicial? É possível também fazer aplicações em ouro. “Sou muito criteriosa e detalhista com as peças. Trabalho com arte feita a mão, utilizando caneta de pena, ouro de verdade e pincéis especiais, o que torna o trabalho minucioso e único”.

A primeira grande produção foi em dezembro do ano passado, quando Renata fez cerca de 80 peças para o Natal. No momento, as canecas, joias e a imagem da Nossa Senhora são as queridinhas do ateliê. A coleção para o Dia dos Namorados com itens de mesa posta também fez sucesso. Uma semana antes da data, quase o dobro de peças mensais foram produzidas, o que leva a uma expectativa de ganho de R$ 18 mil.

O valor médio gasto por consumidor é de R$ 450. “Por serem personalizadas, cada uma possui um valor, pois tenho clientes que querem muito ouro, outros só querem cor, outros apenas iniciais e esses detalhes modificam o valor da peça. No mínimo, uma peça custa R$ 58”.

Além de todo o requinte, Renata acredita ainda que a porcelana conta histórias, guarda memória. Ela lembra de uma encomenda de uma xícara com pires para presentear o médium Divaldo Franco, no seu aniversário, no último dia 5 de maio.

“Depois recebi como feedback fotos dele recebendo o presente com um sorriso no rosto. Esse retorno para mim não tem preço. A porcelana é resistente e durável, já que é feita de um material translúcido e impermeável. Além das características da composição, ela carrega a ideia de delicadeza e atemporalidade. Elas eternizam histórias, momentos, famílias e podem ser passadas de geração para geração. Todas as peças que produzo são com o sentimento de que elas se tornem um símbolo afetivo”.

Investimento

Um dos investimentos feitos pelo ateliê foi a aquisição de um forno específico para a queima, etapa final de produção (temperatura de, aproximadamente, 800ºC). O processo faz com que a tinta penetre no esmalte da porcelana e essa arte nunca mais saia da peça, que chega a ficar 12 horas nessa exposição.

Peças têm preço mínimo, a partir de R$ 58

(Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

Inicialmente, Renata usou R$ 2 mil que tinha de uma reserva financeira para fazer cursos e comprar materiais. “Já tive peças que passaram por oito queimas, totalizando 96 horas somente de forno, fora as horas de produção. Todas elas são feitas por mim. Sei que existem as impressoras para porcelana que conseguem imprimir fotos e nome, porém, o meu foco é, justamente, na peça única, especial”, detalha.

Na hora de divulgar o trabalho, ela confessa que sempre foi discreta e sem muito trato com as redes sociais. Mas a estratégia de presentear familiares e amigos ajudou com o compartilhamento nas redes sociais.

“Superei essa questão construindo roteiros de postagens, me assistindo várias vezes e sendo muito verdadeira em tudo o que digo para quem me acompanha. Todo cliente é exclusivo”.

A demanda é tão grande que os pedidos precisam ser feitos com, pelo menos, 30 dias de antecedência, como complementa a artesã. “É importante entender a essência de cada cliente para traduzir isso nas peças. Penso em fazer parceria com algumas empresas e em montar um curso para ensinar a outras pessoas as técnicas de pintura”, completa Renata, que já pensa também em lançar mais cinco coleções até o fim do ano: “Minha inspiração vem da natureza e das minhas vivências. Gosto muito de trazer referências em outros tipos de arte que já vi, principalmente em viagens que já fiz”.





AS DICAS DE RENATA

Encontre algo que goste de fazer e estude muito sobre o tema.

Preste atenção nas necessidades, com a pandemia os consumidores mudaram as prioridades, fique atento a isso.

Faça um planejamento com estratégias e ações.

Tenha um bom canal de comunicação com o seu público. As redes ajudam bastante e é lá que os clientes estão.





QUEM É

Renata Blanco é formada em Administração com experiência na área de Recursos Humanos. Ela também é artesã e criadora da marca de arte em porcelana, Ateliê Renata Blanco.