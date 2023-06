Adolescente acusado de matar ex-companheira no Recôncavo é apreendido em Salvador

Um adolescente suspeito de assassinar Sabrina Luiza Souza Bonfim em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, foi preso nesta segunda-feira (12), por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Ele foi localizado na casa de parentes em Salvador e, depois de detido, foi encaminhado para uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case).

Logo depois do crime, que aconteceu no último dia 5, a Polícia Civil pediu a busca e apreensão e internação provisória do suspeito. A Justiça aceitou o pedido e os policiais já foram às ruas para localizar o adolescente, que fugiu de Santo Antônio depois de assassinar Sabrina.

O suspeito já foi apreendido e internado, anteriormente, pelo envolvimento em um triplo homicídio também em Santo Antônio de Jesus. No entanto, ele conseguiu liberdade após reavaliação de sua medida privativa pela Justiça.

Crime

Sabrina foi morta dentro de casa, enquanto dormia. O suspeito detido hoje tem 17 anos e era ex- companheiro dela, segundo informações da família. Ele não aceitava o fim da relação.

O corpo dela foi encontrado em cima da cama, na casa onde morava na 1ª travessa Marieta Martins, no bairro Rádio Clube. Ela morreu com um tiro na cabeça.

Ela deixou duas filhas, uma de quatro anos e outra de cinco meses.