Adolescente com suástica é detido após arremessar bomba caseira em escola

Um adolescente, de 17 anos, arremessou uma bomba caseira pela janela em uma escola da cidade de Monte Mor, em São Paulo, e foi apreendido. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e o menor estava trajando roupa pretas e uma braçadeira com a suástica - símbolo nazista no braço.

A bomba, segundo o jornal O Globo, atingiu um vaso sanitário do instituto, mas não houve feridos no momento da explosão. O adolescente tinha galões de gasolina e pequenas bombas artesanais.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, o veículo que ele usava no momento do crime foi encontrado pela polícia próxima à escola. Na residência do jovem, os agentes apreenderam computador e uma arma de airsoft, além de diversos materiais que faziam alusão ao nazismo.

A prefeitura da cidade de Monte Mor emitiu um comunicado para acalmar os moradores e pais da escola. "O fato ocorrido na escola municipal Professor Antonio Sproesser foi um fato isolado e que o indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela GCM de Monte Mor e se encontra no momento à disposição da Polícia Judiciária".