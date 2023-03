Adolescente de 12 anos desaparece após chamar carro por aplicativo na Bahia

A adolescente Geisa Silva Souza, 12 anos, desapareceu na quarta-feira (15) após pedir um carro de transporte por aplicativo em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De com informações da TV Bahia, Geisa estava na casa do avô quando chamou o carro. Em nota, a Polícia Civil informou que a adolescente ainda chegou a enviar uma mensagem para a mãe dizendo que estava no bairro do Arenoso, em Salvador.

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) também foi acionada. Quem souber informações do paradeiro de Geisa, basta entrar em contato com o número 181.