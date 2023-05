Adolescente de 12 anos é morto por amigo de 13 durante 'brincadeira' com arma do pai

Um adolescente de 12 anos morreu após ser atingido com um tiro disparado "durante uma brincadeira" com um amigo de 13. O autor do disparo mostrava a arma do pai, que é policial militar, para a vítima. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24), em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Conforme a Polícia Civil do estado, o policial estava trabalhando no momento do crime. O adolescente manuseava a arma particular do pai. A morte é investigada como acidental.

Os adolescentes estavam em uma casa quando o filho do policial militar encontrou a arma particular do pai, que estava guardada no interior de um móvel. Ao mostrar para o amigo, acabou realizando um tiro no peito da vítima. O menino morreu no local, diz o g1.

O adolescente que disparou o tiro foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. Em nota, a Polícia Civil afirmou que não foi necessário o pedido internação do adolescente.

O pai do adolescente autor do disparo foi autuado e irá responder por omissão de cautela.