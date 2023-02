Adolescente de 14 anos foi baleada em tiroteio que terminou com quatro mortos em Salvador

O policiamento na Vasco da Gama precisou ser reforçado nesta sexta-feira (03), após uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados, ocorrida no Alto do Canjira, na região da Vasco da Gama, na quinta-feira (02), resultar na morte de quatro suspeitos e no ferimento de uma adolescente de 14 anos.

Tudo começou na quinta-feira, quando guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, receberam uma denúncia de que um grupo de homens armados se preparavam para cometer crimes na festa de Iemanjá, no Rio Vermelho.

Segundo a Polícia Militar (PM-Ba), ao chegar no Alto da Canjira, os PMs se depararam com um grupo de indivíduos armados. Os suspeitos então efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram, e a troca de tiros começou.

Ainda conforme versão da PM, no final da ação, os policiais encontraram quatro homens feridos no chão. Todos eles foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

Não há detalhes sobre como a adolescente foi ferida. A Polícia Militar apenas confirmou que uma quinta pessoa deu entrada no HGE e sugeriu que a reportagem entrasse em contato com a Polícia Civil (PC-Ba). Já a PC, indicou que a informação fosse buscada com a PM.

Segundo o G1, a adolescente, que não foi identificada, tem 14 anos e foi baleada após a troca de tiros entre os policiais militares e os homens armados, no Alto do Canjira.

Líder do tráfico

Um dos homens mortos é apontado pela PM como o líder do tráfico de drogas, no Alto do Canjira. Ainda segundo a PM, os outros rapazes também são acusados de terem praticado um homicídio no dia 26 de janeiro, na localidade onde foram flagrados. Além de sequestro e roubos utilizando o aplicativo de vendas, na região da Santa Madalena.

Nenhum dos homens teve a identidade revelada. Com eles foram encontradas uma metralhadora e três revólveres calibre 38 e drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Corregedoria Geral da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.

“Estamos atentos e com ações focadas contra a criminalidade. Seguimos com o policiamento reforçado para garantir a tranquilidade da população”, ressaltou, em nota, o major Valdino, comandante da Rondesp Atlântico.