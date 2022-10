Adolescente de 15 anos grávida de 7 meses é agredida até desmaiar em escola no RJ

Uma adolescente de 15 anos, então grávida de 7 meses, foi agredida no colégio em que estuda, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no dia 15 de setembro, mas as imagens da agressão foram divulgadas nesta semana. As informações são do UOL.

A menina chegou a desmaiar enquanto era espancada com chutes na barriga e na cabeça.

Segundo a Polícia, duas alunas começaram a discutir após a agressora, de 18 anos, proferir palavras ofensivas contra o bebê da adolescente. A vítima reagiu, provocando a jovem, que partiu para cima dela. Outros estudantes gravaram vídeos, que mostram a menos desmaiada.

"Eu estava no trabalho e a minha filha mais velha me ligou dizendo o que tinha acontecido. Eu fui desesperada para a escola. Quando eu cheguei, a diretora me falou que a minha filha tinha escorregado e batido com a cabeça. Ela ainda mentiu. Os vídeos desmentem tudo isso", disse a mãe da adolescente ao UOL. A adolescente foi socorrida por uma equipe do SAMU.

Segundo o boletim médico, a vítima sofreu uma equimose, sangramento que se infiltra em tecidos do corpo, na região frontal direita e pequenas escoriações na região infraorbitária direita, próxima ao nariz e ao olho. A adolescente ficou internada, mas já teve alta médica.

"Minha filha está muito abalada psicologicamente. A garota [agressora] ainda está estudando no colégio, como ela volta a estudar lá?. O obstetra dela disse que até a criança nascer precisarão fazer vários exames, pediu pra ela ficar de repouso, não fazer esforços. Minha filha nasceu de novo", disse ao portal.

A Secretaria Estadual de Educação informou que, no mês de setembro, a recebeu acompanhamento da secretaria, participou das aulas de casa através de planos de estudos e, no momento, está retornando ao presencial". A secretaria disse ainda que "a outra estudante foi transferida para o turno da noite".

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal de Meriti, por se tratar de uma adolescente menor de 18 anos.