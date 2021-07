Adolescente de 16 anos some após dar mergulho em mar em praia de Piatã

Um adolescente de 16 anos é procurado após ter desaparecido na praia de Piatã. O garoto entrou no mar para dar um mergulho, no último domingo (25), e não foi mais visto.

Segundo relatos de familiares, o adolescente estava na praia com dois primos. Os três decidiram dar um mergulho e, com a força do mar agitado, foram arrastados para longe da areia e começaram a se afogar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os salva-vidas que estavam no local conseguiram socorrer os dois primos do jovem, que têm 16 e 18 anos. Ele, no entanto, segue desaparecido. "Foi um salvamento um pouco complicado. Eles entraram em uma corrente de retorno no canto das pedras. A gente conseguiu salvar dois, sendo que um saiu em estado de choque, o outro, com grau três de afogamento, e o outro, está submerso", contou um salva-vidas à TV Bahia.

As buscas pelo garoto foram iniciadas logo após o desaparecimento, no domingo (25) pela manhã, e seguiu até a noite, sem sucesso. Nesta segunda, o trabalho foi retomado.