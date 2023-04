Adolescente diz que matou menina de 6 anos porque se irritava com presença dela

O adolescente suspeito de matar Alice Oliveira de Moura, de 6 anos, na cidade de Araci, a 200 km de Salvador, disse que cometeu o crime porque a presença da menina o irritava. A informação é da TV Bahia, e foi fornecida pela família da menina, enterrada na sexta-feira (7).

Segundo o primo do pai da menina, Fernando Sampaio, o adolescente confirmou à polícia que matou Alice porque a menina ia muito à sua casa para brincar com a amiga, irmã do suspeito. O CORREIO procurou a Polícia Civil para confirmar a informação, e aguarda uma resposta.

A polícia passou a desconfiar do garoto ao descobrir que ele estava sozinho em casa no momento em que a jovem foi até o local procurar a amiga.

Alice Oliveira de Moura tinha 6 anos e desapareceu na quarta-feira (5), quando saiu de casa, no bairro de Bombinhas, para brincar. A família da menina registrou o desaparecimento na Delegacia de Serrinha. Na noite de quinta-feira (6), policiais militares localizaram e apreenderam o adolescente.

A menina foi enforcada, e encontrada com um saco plástico na cabeça e um cinto envolta do pescoço. Depois do crime, o jovem enterrou o corpo no quintal de casa. O caso deixou a cidade em choque. O adolescente está respondendo por Auto de Apreensão em Flagrante por Ato Infracional análogo a homicídio qualificado e ocultação de cadáver.