Adolescente é apreendida em Feira de Santana sob suspeita de matar avó a pedradas

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida durante a manhã desta segunda-feira (5), em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, sob suspeita de ter matado a pedradas sua avó, a idosa Celina Silva Santos, de 75 anos. O caso aconteceu na casa onde elas moravam, na 2ª Travessa Santo Antônio, no bairro do Tomba.

A adolescente foi levada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) do município — onde também foi registrada a ocorrência — e será encaminhada à Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz Mello Mattos.

De acordo com a TV Bahia, no mesmo imóvel, moravam outros dois netos de Celina, de 13 e 15 anos, e a mãe deles. Segundo informou a família, todos os três adolescentes sofrem de transtorno psicológico e fazem tratamento.

A mãe não estava em casa quando a idosa foi apedrejada e, ao ter chegado no local, a encontrou já morta. Depois do crime, ela e o ex-esposo, pai dos jovens, foram ouvidos no Complexo de Delegacias de Feira de Santana.

A ocorrência

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência que envolvia dois menores em aparente surto.

Após a constatação do fato, a vítima foi atendida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Em seguida, os menores foram contidos, assistidos e apreendidos.