Adolescente é assassinado a tiros em Fazenda Coutos

Em circunstâncias ainda não esclarecidas, um adolescente foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (25), no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O corpo de J.V. da S.S. foi encontrado na comunidade Pôr do Sol.



A Polícia Militar informou que, pouco depois da meia noite, equipes da 19ª Companhia Independente (CIPM/Paripe) foram informados pelo Centro Integrado de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública (Cicom) sobre a existência de homem caído ao solo, vítima de tiros na localidade Recanto Pôr do Sol, conhecida também como Via Bronze.



“No local, os policiais constataram o fato, encontrando uma vítima sem sinais vitais e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia”, diz nota da PM.

Já a Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH / BTS) vai investigar a morte do rapaz. “A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas”, aponta a nota da PC.