Adolescente é morto atingido por moto pilotada por modelo sem habilitação

Um jovem de 16 anos foi morto atropelado no último sábado (30), na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após o modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, atropelar o menor com uma moto.

O rapaz é ex-namorado da influenciadora Sarah Poncio e dirigia o automotor, quando atingiu o menor na faixa de pedestre com semáforo.

Sarah Poncio foi namorada de Bruno durante dois meses (Foto: Reprodução / Redes sociais)

De acordo com informações do site O Globo, ele foi indiciado por lesão corporal culposa, no entanto, o registro deverá ser aditado para homicídio, já que a vítima morreu ao chegar no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O menor chegou a ter a perna esquerda amputada em consequência do acidente e levado para o centro cirúrgico, enquanto Bruno sofreu escoriações. De acordo com informações, no depoimento prestado na 16ª Delegacia de Polícia, o modelo não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto foi apreendida e levada para a DP.

“A perícia foi realizada no local e a motocicleta foi apreendida. O condutor da moto está hospitalizado e será ouvido assim que receber alta médica. De acordo com os agentes, ele não tem habilitação. As investigações estão em andamento para esclarecimento de todos os fatos”, informou a Polícia Civil.