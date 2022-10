Adolescente é resgatada de cárcere privado em Valéria

Uma adolescente de 16 anos que estava em cárcere privado foi resgatada por policiais civis no bairro de Valéria. No local de resgate, a polícia também encontrou porções de drogas. O companheiro da vítima foi preso.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) fizeram o resgate nessa terça-feira (11).

Segundo a titular da unidade especializada, delegada Simone Moutinho, as equipes foram averiguar uma denúncia anônima de cárcere, estupro, lesão corporal e tráfico, quando localizaram o material. O suspeito pelos crimes, que era companheiro da vítima, foi preso em flagrante.

A polícia encontrou 800g de crack, 1,6kg de maconha prensada e mais 186 ‘trouxinhas’ da droga, 216 pinos contendo cocaína e 18 mil embalagens vazias para acondicionar o entorpecente, além de duas balanças de precisão, foram apreendidos durante a ação.

“As drogas pertencem a um grupo criminoso atuante naquele bairro e estavam dentro de um imóvel abandonado, na Rua Eunápolis, próximo da casa onde a garota foi localizada”, ressaltou a titular da Dercca. A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

As drogas foram para a perícia e a adolescente resgatada passou por exame de corpo de delito. Ela será encaminhada para acompanhamento psicossocial. O homem preso está à disposição da Justiça.