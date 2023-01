Adolescente é retirado de casa e morto a tiros em Mata de São João

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros após ter a casa invadida por cinco homens, em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na Rua Deraldo Freitas, na madrugada desta quinta-feira (19).

Segundo informações da Polícia Civil, após a invasão, o adolescente foi baleado diversas vezes no meio da rua. A vítima foi identificada como Gabriel Silva de Almeida.

Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A 36ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) investiga a morte do jovem.