Adolescente morre após celular explodir no travesseiro enquanto ela dormia

A adolescente de 14 anos, Alua Asetkyky Abzalbek, morreu enquanto dormia após seu telefone celular explodir em cima do seu travesseiro. O caso ocorreu em Bastobe, no Cazaquistão e, conforme as autoridades locais, o aparelho estava sendo carregado na tomada. A marca do smartphone não foi divulgada. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Alua tinha o costume de dormir ouvindo músicas por meio do fone de ouvido. Quando a jovem foi encontrada, a bateria do celular estava pegando fogo ao lado de sua cabeça. O serviço de emergência foi acionado, mas quando as autoridades chegaram na residência, em que a adolescente morava com a família, ela já estava morta.

Segundo informações da Polícia, Alua sofreu ferimentos graves e não resistiu. O aparelho explodiu durante a manhã depois de superaquecer. "Ainda não posso acreditar. Você era a melhor, nós estivemos juntas desde a infância. Será difícil seguir sem você", postou Ayazhan Dolasheva de 15 anos.

Matéria publicada por O Povo