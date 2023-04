Adolescente que ameaçava colegas e professores é apreendido em Salvador

Um adolescente que postou vídeos e fotos onde usava facas na cintura e ameaçava colegas e professores de colégio, no Largo de Roma, foi apreendido nesta quarta-feira (12).

Alunos viram as postagens disponibilizadas pelo jovem no Instagram e alertaram o corpo docente, que acionou a equipe da especializada assim que o jovem chegou no local, no final da manhã. O estudante foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foi ouvido com os pais.

De acordo com a major Maria Soledad, comandante da Ronda Escolar, outros três alunos foram conduzidos desde o início da semana em situações similares.

Nesta terça-feira (11), uma jovem foi à escola com uma faca do tipo peixeira, em Valéria, e outro adolescente foi apreendido após realizar ameaças em um grupo de whatsApp. Na segunda, outro jovem foi apreendido por ameaçar realizar massacre em ambiente escolar.

"Pedimos aos pais e responsáveis que acompanhem os jovens nas redes sociais e estejam atentos aos conteúdos que eles têm acesso na internet para protegê-los e identificarem qualquer situação fora do normal", falou a oficial ao solicitar apoio dos responsáveis e de toda a comunidade.