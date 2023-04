Adolescente suspeito de homicídio é apreendido no extremo sul da Bahia

Um adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Jhonatan Pereira dos Santos, ocorrido no sábado (15), em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi apreendido nesta terça-feira (18).

O adolescente foi localizado em um motel no bairro Setor Bahia Sul por uma equipe da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/SUL) e do Núcleo de Homicídio da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com o apoio da Delegacia Territorial (DT) de Lajedão.

O flagrante se deu durante incursões para investigar a morte de Jhonatan, cuja autoria também é atribuída ao adolescente, que participou do roubo a uma residência, ocorrido no dia 12 de abril, no município de Lajedão.

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola calibre 45 com oito munições intactas, um notebook roubado e a quantia de R$ 719.

O material apreendido foi encaminhado à perícia e o adolescente está à disposição da Vara da Infância e da Juventude. A investigação continua para identificar o outro envolvido na morte de Jhonatan e esclarecer a motivação do crime.