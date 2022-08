Adolescentes matam casal de idosos para roubar R$ 20 no MS, diz polícia

Um casal de idosos foi morto por adolescentes de 15 e 16 anos a facadas na última sexta-feira (5), em Coxim, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil ao g1, Celeste Vedoja, de 77 anos, e Ávio Rodrigues Máximo, 84, foram tiveram roubados R$ 20, produtos de higiene e domésticos.

Os assassinos assumiram a autoria do crime em comemoração em uma gravação encaminhada aos policias militares da região

De acordo com o g1, o primeiro da dupla a ser encontrado foi o mais novo, que confessou que ele e outro adolescente invadiram a casa e mataram os dois idosos.

O garoto afirmou, em depoimento, que conheceu uma pessoa que trabalhou com Celeste. O funcionário havia contado a ele que o casal recebia as aposentadorias sempre no fim do mês, retiravam tudo do banco e guardavam em casa. Por isso, ele resolveu assaltá-los.

Na noite do crime, o suspeito saiu de casa e encontrou o rapaz de 16 anos. Eles tomaram bebidas alcoólicas, e foram até o imóvel dos idosos.

O adolescente diz que, ao acordar com a invasão, o idoso se armou com uma faca e foi para cima dele. O rapaz reagiu com um cabo de vassoura. Depois, ele golpeou o senhor com várias facadas. Celeste também foi morta a facadas.

Os corpos foram encontrados pela cuidadora na manhã de sábado (6).

Segundo o portal g1, a mãe de um dos adolescentes ajudou a encobrir o crime. Por isso, ela pode ser presa por ocultação de provas.