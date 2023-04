Adolescentes são apreendidos por suspeita de matar casal na Bahia

Dois adolescentes suspeitos de matar um casal com golpes de barras de ferro e tijoladas foram aprendidos pela Polícia Civil de Irecê, no norte da Bahia. O crime ocorreu na segunda-feira (10) e a dupla foi apreendida nesta quinta (13).

De acordo com informações da TV São Francisco, o caso aconteceu na zona rural de Lapão, na região da Chapada Diamantina.

Com a dupla, foram apreendidas os materiais usados para matar casal e as roupas que eles vestiam no momento do crime, que ainda manchadas sujas de sangue.

Os dois foram autuados por homicídio qualificado e estão à disposição da Justiça. A motivação do crime não foi revelada.