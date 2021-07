Adolescentes são arremessadas de brinquedo em parque no Espírito Santo

Duas adolescentes ficaram feridas depois de serem arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões em Nova Venécia, no Espírito Santo, na noite de sábado. Imagens filmadas por testemunhas mostram o momento do acidente.

Segundo os bombeiros, um pino de um brinquedo chamado "sombrinha" se soltou e causou o acidente.

Uma das adolescentes caiu no assoalho do brinquedo. Ela levanta e consegue sair andando. A outra foi arremessada para fora. Com dores no rosto, essa garota foi imobilizada com um colar cervical e socorrida para um hospital na própria cidade.

A jovem que caiu no assoalho do próprio brinquedo reclamou de dores na coluna e sofreu escoriações. O Samu a levou para o Hospital Estadual Roberto Silvares, na cidade de São Mateus.

A prefeitura da cidade diz que o brinquedo foi interditado. O dono do parque deve apresentar nova documentação. Uma vistoria será feita no parque de diversões.