Adolescentes são encontrados em condição análoga à escravidão em fazendas de arroz no RS

Dez adolescentes com idades entre 14 e 17 anos foram resgatados em fazendas de arroz em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde eram submetidos a trabalho em condição análoga à escravidão. Um operação conjunta realizada na sexta-feira (10) libertou, no total, 56 trabalhadores em duas fazendas. Participaram da ação conjunta a Polícia Federal (PF)) e o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS).

Recentemente, outros casos de trabalho análogo à escravidão foram descobertos naquele estado, a exemplo dos baianos resgatados em vinículas em Bento Gonçalves.

Os trabalhadores encontrados nesta sexta em Uruguaiana faziam o corte manual de arroz vermelho e a aplicação de agrotóxicos sem equipamentos de proteção.

"A operação foi realizada nas estâncias Santa Adelaide e São Joaquim, em Uruguaiana, após uma denúncia informar a presença dos jovens na propriedade, em trabalho irregular e sem carteira assinada. O grupo móvel de fiscalização se dirigiu ao local e encontrou não apenas os adolescentes, mas trabalhadores adultos em situação análoga à escravidão", afirmou o MPT-RS.

Os órgãos envolvidos na operação disseram que os trabalhadores muitas vezes precisavam andar 50 minutos sob o sol até chegarem ao local de atuação.

Os resgatados afirmaram que recebiam R$ 100 por dia, mas que a alimentação e as ferramentas de trabalho eram por conta do grupo.

O homem apontado como o responsável pelo agenciamento ilícito foi preso em flagrante por redução à condição análoga à de escravo e conduzido à Polícia Federal.