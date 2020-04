Adolescentes superam com descontração o isolamento em casa e se divertem

Quarentena! Sinônimo de tédio para alguns? Acho que usamos a palavra beeeem certa, né? Alguns. Talvez você, que como nós esteja na casa dos trinta ou quarenta, possa estar contando os dias para tudo acabar, mergulhado nas reflexões, pensamentos melancólicos e planejamento de um futuro incerto. Mas, de fato, os adolescentes lidam melhor com tudo isso.

Percebemos que enquanto nós dois, repórteres dessa matéria, estávamos em discussões desanimadoras sobre pautas - em um mesmo recinto desse confinamento - duas adolescentes se preparavam para a live de Jorge e Matheus. Michelle Gusmão, de 17 anos, e a irmã Mirella Gusmão, 15, estavam não somente se maquiando, mas escolhendo um visu para curtir a live com uma turma nas redes sociais. Como assim?

Perplexos, resolvemos investigar direito esse movimento conversando com as amigas das minas que estavam animadíssimas nas plataformas virtuais. Maria Vitória Fiamenghi, 17, acredita que os jovens são muito ligados à mídia e às redes sociais.

“Se arrumar para um show de live não significa que ninguém vai te ver. O Instagram fica lotado de postagens de quem está assistindo e também existem os chats de vídeochamada feitos entre os amigos. Esse movimento de se montar para ficar em casa ajuda também a tirar o tédio e a preguiça, que nos deixam de pijama o dia inteiro”, comenta Vivi, como é conhecida.

Ela acabou ficando presa em Salvador quando a pandemia começou. “Vim de São Paulo passar um fim de semana com o meu pai e os meus avós quando ainda era possível transitar entre aeroportos. Quando cancelaram minhas aulas em São Paulo, achei que seria uma boa oportunidade para passar mais tempo na minha cidade amada, mesmo que dentro de casa”, conta.

A irmã caçula, Clara Fiamenghi, 11, ficou em São Paulo, mas compartilha com a irmã mais velha o mesmo entusiasmo para curtir as lives. “Assistir shows sem o suor no corpo e sem a emoção de estar com as pessoas é diferente. Mas só de se arrumar já é possível imaginar que estamos vivendo uma experiência. Ficar em casa tem muitos altos e baixos e quando parece que você não está na quarentena, já abre uma porta.", diz, com sabedoria, a pequena.

Não tem tempo ruim para Clara Fiamenghi, 11 anos, um show mesmo em casa pede o look especial (Foto: Andrea Fiamenghi/Divulgação)

Outra que capricha nas produções é a estudante Beatriz Carvalho,17. Beeemm montada, ela tem visto as lives da Marília Mendonça, do Rex Orange County, e de alguns influencers de outros países. Segundo ela, esse movimento é perfeito para você se sentir mais conectado com o mundo lá fora.

A estudante Beatriz Carvalho ,17 anos, mantem o look fashionista sem sair do sofá da casa (Foto: Acervo pessoal)

“De um jeito, saber que está vendo a mesma coisa que milhares de pessoas e às vezes até falando com seus amigos ao mesmo tempo é uma maneira de se sentir menos sozinho — tudo que mais precisamos agora”, reflete. E vai além. “Eu pessoalmente sinto muita saudade de me arrumar toda: botar uma música, escolher uma roupa, brincar com o visual! Me faz muito bem, e desse jeito penso que ajuda a manter uma certa rotina do tempo pré-quarentena, o que estou começando a perceber que é um hábito essencial para não ficar louca”, comenta.

Nós também, meninas. Depois desse papo cabeça, já prometemos que vamos nós montar para curtir as tais lives e escapar desse tédio, nem que seja por algumas horas.