Adriana Araújo busca título mundial no 7º Boxing For You

A pugilista baiana Adriana Araújo disputará, na noite desta sexta-feira (18), o título mundial silver do Conselho Mundial de Boxe (CMB). A medalhista olímpica de Londres 2012 – primeira e única entre as mulheres brasileiras no boxe - fará a luta principal da 7ª edição do Boxing For You contra Claudia Lopez, da Argentina, na Arena de Lutas, em São Paulo.

A luta, pela categoria super-leves (até 63,5 kg), está programada para ter 10 rounds e começar às 00h45, com transmissão ao vivo da TV Band. O card completo, a partir das 22h, será exibido pela BandSports. A preliminar terá a disputa entre os pesos-pesados Igor Adiel (7-0) e Fernando Simões de Almeida (8-2).

Na carreira profissional, Adriana está com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. A última delas foi, justamente, na edição passada do Boxing For You, quando também protagonizou a luta principal do evento e bateu a argentina Yamila Abellaneda, faturando o título latino do CMB.