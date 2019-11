Adriana Calcanhotto apresenta sucessos na Concha Acústica em janeiro

Colecionadora de várias canções de sucesso, que fazem parte do repertório afetivo de todos os brasileiros, Adriana Calcanhotto preparou um show exclusivo para os soteropolitanos. Dia 10 de janeiro, ela se apresentará na Concha Acústica do TCA cantando os maiores hits da sua carreira.

No repertório do show, vários clássicos consagrados como Inverno, Vambora, Esquadros, Maresia, Cariocas, dentre muitos outros. Com ingressos a preços populares, esse promete ser um dos grandes eventos que vai movimentar, ainda mais, o já tão agitado verão baiano.

A capacidade da Concha Acústica é limitada, bem como os ingressos de meia-entrada. Os interessados já podem adquirir suas entradas na bilheteria do TCA (Campo Grande), SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site.

SERVIÇO

O que: Show Adriana Calcanhotto

Quando: 10 de janeiro (sexta), às 19h

Onde: Concha Acústica

Valor: R$ 60/ R$ 30 (pista) | R$ 120/R$ 60 (camarote)

Informações: 3014-1209

Classificação: Livre (menores de 14 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável)

Realização: Allcance Produções